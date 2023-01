RU da UEL retoma atendimento no almoço e jantar a partir desta segunda

Com o retorno dos cerca de 13 mil estudantes de graduação ao Campus da UEL nesta segunda-feira (23), o Restaurante Universitário retoma o atendimento em horário normal durante almoço e jantar. O atendimento em horário integral é realizado entre 11h e 14h e 17h30 e 19h. O cardápio pode ser acessado na página do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec).





Para acessarem o restaurante, estudantes, professores e agentes universitários podem utilizar a Carteirinha Digital, disponível na nova versão do aplicativo UEL Mobile. Disponível para os sistemas operacionais Android e IOS, o app também facilita a utilização de serviços, provendo o acesso, por exemplo, ao Sistema de Bibliotecas. Com o aplicativo instalado, os recursos disponíveis podem ser utilizados no modo offline. Vale lembrar que as facilidades trazidas com o app UEL Mobile não substituem o uso das carteirinhas impressas, que continuam funcionando normalmente.

