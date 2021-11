“Sextou Sociológico” desta semana debate desigualdade e movimentos sociais

O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, é um dos convidados para mais um encontro do “Sextou Sociológico”, que tem como tema “Desigualdades sociais, questões urbanas e movimentos sociais”. O debate online será nesta sexta-feira (12), a partir das 19h30, no canal do YouTube do projeto de extensão Práxis Itinerante UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Também participam os convidados Venâncio de Oliveira, escritor, doutor em economia e integrante do Coletivo de Economia Popular “Teia Popular”; e Teresa Mendes de Sousa, artesã e integrante dos Conselhos Municipais CMDM (de Política para Mulheres) e CMPIR (de Promoção da Igualdade Racial).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Sextou Sociológico: diversidade de temas - Diversos encontros sobre desigualdade social e a relação com outras esferas sociais foram realizados nesta segunda temporada do Sextou Sociológico. Desde o mês de agosto, foram abordados temas como: população em situação de rua, pessoas transexuais; questão agrária e movimentos sociais.





Até dezembro, os participantes do evento poderão acompanhar a questão urbana e movimentos sociais; e a educação e intolerância religiosa. A programação completa fica disponível na rede social do projeto Práxis Itinerante.

Continua depois da publicidade





Organização – O Sextou Sociológico é uma das frentes de atividades do projeto de extensão Práxis Itinerante: Novas perspectivas para a Juventude e Populações Vulneráveis.





O projeto é coordenado pelo professor Fábio Lanza, do Departamento de Ciências Sociais, do CCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), e tem participação ativa de diversos estudantes do curso de Ciências Sociais.





Mais informações pelo e-mail [email protected].