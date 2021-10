Turma da Mônica ilustra cartilha com orientações sobre como construir relacionamentos saudáveis

O Instituto Mauricio de Sousa e o Comitê de Relacionamentos Saudáveis do grupo de ELF/Fisesp (Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo) fecharam parceria para levar às famílias informações sobre a importância de se fomentar relações respeitosas entre as pessoas.

Com esse objetivo, o Instituto Mauricio de Sousa criou postagens ilustradas com os personagens da Turma da Mônica numa versão, para as redes sociais, inspirada na cartilha “Bem me quer é quem me quer bem” da entidade, comprometida com a causa da construção de uma sociedade saudável, harmoniosa e inclusiva.

A publicação é baseada no conceito de que uma relação afetiva é saudável quando os parceiros estão juntos porque se sentem bem um com o outro, se admiram mutuamente, se respeitam e sabem resolver suas diferenças pelo diálogo, sem agressividade.





Levando em conta esse princípio, o Instituto Mauricio de Sousa desenvolveu postagens com 15 passos para um relacionamento saudável, em que Mônica, Milena, Cebolinha, Magali, Cascão e toda a turma apresentam, de forma leve e descontraída, dicas importantes como: respeitar a si mesmo, respeitar a individualidade do outro, procurar ajuda sempre que necessário, entre outras. Os 15 passos estão disponíveis no Instagram do Instituto Maurício de Sousa (acesse aqui).

“A educação passa pela informação simples e correta. Nossos personagens, queridos das crianças, sempre procuraram passar mensagens de solidariedade e empatia. Portanto, esse projeto é um reforço do que também achamos importante para termos pessoas que melhorem nosso mundo”, fala Mauricio de Sousa.





O material está postado nas redes sociais do ELF/Fisesp e do Instituto Mauricio de Sousa, além de toda a rede de parceiros da Federação Israelita do Estado de São Paulo, desde 26 de outubro.





O objetivo é conscientizar, de forma lúdica, toda a sociedade sobre a importância e os passos para se ter um relacionamento saudável, visando um futuro promissor, em direção a uma sociedade mais justa, igualitária e acolhedora.