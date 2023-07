UEL abre inscrições para especialização gratuita com foco em tecnologia e educação

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu nesta sexta-feira (7) inscrições para 251 vagas em um curso de especialização gratuito em Tecnologias de Informática na Educação. O curso é voltado para professores e profissionais da educação e será ofertado na modalidade de ensino a distância (EAD), pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições seguem até 17 de julho, exclusivamente pela internet. O valor da taxa é R$ 81.

Trata-se de uma parceria firmada entre a UEL e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), instituição vinculada ao Ministério da Educação. O programa contribui para a interiorização da oferta de cursos de educação superior em todo o País, incluindo a pós-graduação.

As vagas estão distribuídas em 11 polos acadêmicos de apoio pedagógico e administrativo em diferentes regiões do Paraná. Com tutoria e material didático, as aulas serão realizadas em plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com dedicação mínima de 10 horas semanais para as atividades. Serão organizados, ainda, encontros presenciais aos sábados e domingos, ao final de cada semestre ou conjunto de disciplinas.

O coordenador do curso de especialização, professor Vitor Valério de Souza Campos, do Departamento de Computação da UEL, ligado ao Centro de Ciências Exatas (CEE) da instituição, destaca a importância da formação contínua de professores e profissionais da educação.

“A crescente demanda pela informática nas diversas áreas tem gerado uma necessidade permanente de capacitação profissional. Na educação, o uso do computador nas escolas já é uma realidade e se torna mais intenso a cada dia, gerando novas oportunidades para educadores e alunos. É preciso preparar os profissionais da educação para uma visão crítica dessas ferramentas”, afirma o professor.



SELEÇÃO

Podem se inscrever profissionais com graduação em qualquer área do conhecimento, inclusive estrangeiros. Os candidatos serão selecionados a partir do envio da documentação prevista no edital. A classificação será com base na análise da experiência dos concorrentes na área do magistério. A atuação profissional na rede de ensino pública (um ponto por ano letivo) e privada (meio ponto por ano letivo) será o critério de pontuação para a classificação.



POLOS

Na região Norte, as vagas para o Curso de Especialização em Tecnologias de Informática na Educação contemplam os polos de Londrina (36), Assaí (35) e Jaguapitã (18). No Norte Pioneiro, as oportunidades são para os municípios de Ibaiti (18) e Jacarezinho (18). No Noroeste, as vagas estão nas cidades de Nova Londrina (22) e Cruzeiro do Oeste (18). No Vale do Ivaí, em Apucarana (23) e São João do Ivaí (18). E nas regiões Sul e Centro-Sul, os polos estão em Rio Negro (20) e Pinhão (25), respectivamente.



SERVIÇO

Curso de especialização em Tecnologias de Informática na Educação

Período de inscrição: 07 a 17 de julho – Edital AQUI

Taxa de inscrição: R$ 81

Resultado: 21 de julho

Matrículas: 24 a 26 de julho