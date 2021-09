UEL abre programação dos 50 anos de reconhecimento com solenidade em homenagem ao HU/UEL

O HU UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) promove nesta quinta-feira (30), às 19h30, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, a Solenidade em Comemoração ao Jubileu de Ouro do Hospital, intitulado “HU in Concert”.

A solenidade, que também abre as comemorações dos 50 anos de reconhecimento da UEL – 7 de outubro de 1971 – terá a presença do Governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Superintendente Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, o vice-reitor, Décio Sabbatini Barbosa, e a superintendente do HU Vivian Feijó, além de autoridades locais e estaduais.

Entre os convidados especiais estarão homenageados que representam a história dos 50 anos do HU – e demais convidados. Três personalidades vão receber a distinção de Prêmio Jubileu de Ouro: Ascêncio Garcia Lopes, o primeiro reitor da UEL; Humberto de Morais Novaes, o primeiro diretor superintendente do HU; e Nelson Rodrigues dos Santos, primeiro diretor do CCS.





Na sequência, vão receber Menção Honrosa figuras históricas que prestaram relevantes serviços ao HU no decorrer dos 50 anos de sua existência. Durante a cerimônia, haverá a apresentação do Quinteto de Cordas, da Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL), acompanhado de saxofone e bateria, e apresentação de vídeo institucional abordando o Jubileu de Ouro.

Transmissão – A cerimônia presencial é restrita a convidados, para cumprir normas sanitárias, mas quem quiser acompanhar o evento ao vivo terá acesso via internet no link do Youtube – acesse aqui.





Gigante da saúde - Único hospital público de grande porte da região norte do Paraná, o HU/UEL é considerado centro de referência para o SUS (Sistema Único de Saúde), além de modelo estadual em atendimentos de maior gravidade e de alta complexidade.





Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, foram 15.698 pessoas atendidas pela estrutura do Hospital Universitário. Foram disponibilizados 213 leitos exclusivos para tratamento da doença, sendo 96 de enfermaria, 106 de UTI adulto e 11 de UTI pediátrica.





No âmbito acadêmico, o HU/UEL está vinculado ao CCS (Centro de Ciências da Saúde) da UEL e, como hospital-escola, tem papel fundamental na prática do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. Também é campo de estágio para estudantes dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia; recebe ainda programas de estágio em outras áreas, como Administração e Serviço Social, bem como mantém programas de residências nas áreas médicas e da saúde.





O reitor da UEL, Sérgio Carvalho, lembra que o HU/UEL foi concebido a partir da premissa que os estudantes das áreas de saúde necessitam experimentar atividades práticas. “É uma premissa virtuosa e bem-sucedida, pois formamos profissionais para as áreas da saúde a partir inserção deles na prática acadêmica. Sem dúvida, ao longo dos anos, o Hospital alcançou uma relevância gigantesca para a área de saúde de Londrina e dos demais cidades paranaenses”, declarou o reitor.





Referência em Serviços - Além de toda a qualificação técnica e de infraestrutura, o HU/UEL mantém serviços de referência no atendimento à população. Entre eles o Ambulatório de Especialidades, o Centro de Tratamento de Queimados e o Hemocentro Regional de Londrina, que atende hospitais da 17ª Regional de Saúde, Telemedicina e Telesaúde, o Centro de Assistência Toxicológica – que presta assessoria e orientação em casos de intoxicação ou exposição a agentes tóxicos.





Entre outros serviços, estão também o Banco de Leite Humano e a Unidade Neonatal, com destaque para o Método Canguru.





(Com informações da Assessoria de Imprensa do HU/UEL e Seti).