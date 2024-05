UEL disponibiliza 636 vagas pelo Sisu para o ano letivo 2025; veja os cursos

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) irá ofertar, no ano letivo 2025, total de 636 vagas nos cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O número de vagas aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UEL é 7,9% maior do que o ofertado no ano letivo 2024, ampliando ainda mais as possibilidades de ingresso ao ensino superior público na UEL para participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





Conforme a Resolução Cepe nº 025/2024 , disponibilizada no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) nesta segunda-feira (27), as vagas são para diversos cursos de graduação da UEL, incluindo o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (IA) no período noturno, com 15 vagas. Também estão sendo ofertadas vagas em Agronomia (10); Artes Cênicas (7); Biomedicina (5); Direito (5); Enfermagem (10); Engenharia Elétrica (15); Farmácia (5); Fisioterapia (10); Nutrição (10); Psicologia (20) e Zootecnia (10).

As inscrições para o Sisu 2025 ainda serão disponibilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e terão início em janeiro do ano que vem diretamente por meio da página do Sisu. Ao acessarem o portal, os estudantes interessados deverão fornecer os dados pessoais e as informações previamente cadastradas durante a inscrição para o Enem 2024.





Confira a relação completa de cursos e vagas: