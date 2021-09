UEL divulga 2ª convocação dos portadores de diploma de curso superior

A Prograd (Pró-reitoria de Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) disponibilizou nesta sexta-feira, 17, a 2ª Convocação para Portador de Diploma de curso Superior (modalidade vaga inicial), que visa o preenchimento de vagas remanescentes do último Vestibular da UEL. Confira AQUI a lista de convocados e também lista de espera.

Os convocados têm até as 14 horas da próxima segunda-feira, 20, para fazer a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação.

Em 2021, a UEL disponibilizou 182 vagas para PDCS (Portadores de Diploma de Curso Superior), interessados em buscar novos conhecimentos ou aprimorar conteúdos.





Os cursos que ofereceram vagas no edital direcionado a portadores de curso superior em 2021 foram Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Sociais, Física (bacharelado e licenciatura), Geografia, Letras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Português, Matemática (bacharelado e licenciatura) e Química (bacharelado e licenciatura). O sistema de inscrição foi totalmente online, para facilitar que pessoas interessadas em se aprimorar ou buscar novos conhecimentos pudessem participar do processo.





Todos os respectivos cursos registraram procura, o que demonstra a necessidade e o interesse de profissionais em novos conhecimentos ou novos conteúdos. Segundo a Pró-reitora de graduação, professora Marta Fávaro, o edital direcionado a portadores de diploma de curso superior representa mais uma oportunidade para ingressar na Universidade.







As aulas do ano letivo 2021 na UEL tiveram início no mês de agosto no formato remoto emergencial, em virtude da pandemia do novo Coronavírus.