UEL está com inscrições abertas para intercâmbio no Canadá

A Prograd (Pró-Reitoria de Graduação) e a ARI (Assessoria de Relações Internacionais) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) lançaram um edital para a selecionar cinco estudantes de graduação para um intercâmbio acadêmico no Canadá, nas universidades de Montreal ou Monctón, no âmbito do Elap (Programa Futuros Líderes nas Américas).

Alguns dos requisitos exigidos é que o candidato esteja regularmente matriculado, cursando a segunda série ou tenha cumprido pelo menos 20% do curso (se regime de crédito ou módulo), além de ter média acima de 7,0 e proficiência na língua da instituição (inglês ou francês).

A Prograd e a ARI farão a seleção nos termos do edital e a Pró-reitoria encaminhará a documentação dos candidatos às instituições canadenses, que decidirão sobre a submissão do candidato.





O Elap é um programa do governo canadense que visa apoiar o desenvolvimento do capital humano e a próxima geração de líderes nas Américas, ao mesmo tempo em que fortalece os vínculos entre as instituições de ensino superior no Canadá e na América Latina e o Caribe.





As bolsas também promovem os objetivos do Canadá para as Américas: governança democrática e responsável, direitos humanos, meio ambiente, diversidade e povos indígenas.

Inscrições





As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, às 23h, pelo e-mail [email protected], com o assunto “ELAP2022”. É necessário ter preenchido um formulário, disponível em Programa Mobilidade ou na página da ARI, e enviado junto com o histórico escolar, carta de intenções ao Colegiado, certificado de proficiência, currículo Lattes e fotocópia da página de identificação de passaporte válido até a data do final do intercâmbio, entre outros documentos.





O resultado preliminar será divulgado no dia 23 de fevereiro, até as 18h, nos portais da ARI e da Prograd. O resultado definitivo sairá em 2 de março, até as 18h, nos mesmos portais.





Os selecionados deverão confirmar interesse até o dia 7, por e-mail, e enviar documentação complementar, como prova de cidadania, comprovante de matrícula, carta de intenção do candidato e carta de apoio da UEL (ambas em inglês ou francês) e outros. A lista pode ser encontrada no site Elap/Scholarships.