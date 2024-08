UEM é primeira universidade estadual do Paraná a ter cátedra da Acnur para refugiados

A UEM (Universidade Estadual de Maringá ) é a primeira das IESS (Instituições Estaduais de Ensino Superior) e a segunda universidade pública do Paraná a ser aprovada pelo Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) para criar a CSVM (Cátedra Sérgio Vieira de Mello), iniciativa instituída pela agência da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2003 para promover educação, pesquisa e extensão acadêmica voltadas à população refugiada no Brasil.





A iniciativa vem garantindo o acesso de refugiados a direitos e serviços no país por meio de parcerias com instituições universitárias públicas e privadas. O protocolo de intenções entre a UEM e o Acnur será assinado nos próximos dias. A iniciativa do projeto recebeu o nome de Sérgio Vieira de Mello em homenagem ao brasileiro que morreu no Iraque em 2003 em um atentado à sede da ONU naquele país, depois de passar grande parte de sua carreira profissional trabalhando com pessoas refugiadas como funcionário do Acnur.





O diretor do ECI (Escritório de Cooperação Internacional), professor Marcio Cassandre, responsável pela proposta enviada ao Acnur, considera que este é mais um passo para a consolidação de ações de educação superior para os refugiados de Maringá e região. “A participação da UEM no grupo de universidades vinculadas à Cátedra abre diálogo com experiências já consolidadas e possibilidades de acesso a recursos e trocas de conhecimentos com novos parceiros”, avalia.

Para o reitor da UEM, Leandro Vanalli, a aprovação pelo Acnur demonstra que a universidade está atuante no cumprimento dos três pilares: ensino, pesquisa e extensão.





“Participar dessa importante iniciativa está alinhado com a missão social da UEM e com seu comprometimento com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Neste caso, os que se referem à educação de qualidade, e à redução das desigualdades. Estamos muito satisfeitos com esta parceria com o Acnur e diversas outras universidades do país em prol de um nobre objetivo comum", afirma.

