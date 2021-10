Uenp recebe inscrições para projeto de recuperação pós-Covid

O projeto “Ações para recuperação físico-funcional de pacientes no pós-covid: da alta a reintegração social” da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para pessoas que foram acometidas pela Covid-19. O programa irá atender a pacientes que apresentam sintomas classificados de moderado a grave e que se encontram no período pós-alta hospitalar e sem a detecção do vírus.

Coordenado pela professora da Uenp, Mahara Proença, o projeto, iniciado em 2021, tem o objetivo de recuperar e reabilitar pacientes de Jacarezinho e região que tiveram Covid-19. Inicialmente, o programa possui duração de 12 meses, sendo composto por três fases: a primeira consiste na reabilitação pulmonar; a segunda, na atenção ao fortalecimento muscular e melhora da qualidade de vida geral; e a terceira fase, no incentivo à atividade física. O paciente pode passar por todas as fases para alcançar a reabilitação de forma completa.

A professora Karina Souza, uma das responsáveis pelo projeto, explica que na reabilitação pulmonar, serão realizadas as avaliações iniciais, a fim de averiguar o estado que o paciente se encontra, será aplicado a ficha de avaliação fisioterapêutica, que coletará dados em relação à identificação pessoal do paciente, anamnese, exames de imagem, laboratoriais e será realizado o exame físico.





“Além disso, será avaliado, por meio de testes, a função pulmonar, a força muscular respiratória, capacidade e desempenho funcional e força muscular. Também serão aplicados questionários e escalas, que avaliam aspectos como percepção do esforço, fadiga, qualidade do sono, qualidade de vida e também que averiguam questões relacionadas especificamente a Covid-19”, relata.

Após as avaliações iniciais, é elaborado um plano de tratamento específico para cada paciente, buscando devolver toda a funcionalidade que foi perdida devido à doença. Em geral, o programa de reabilitação será composto de treinamentos aeróbicos, de força muscular, de equilíbrio e exercícios respiratórios, além disso, também serão realizadas orientações para a reabilitação domiciliar por meio de cartilhas de exercícios e recomendações de cuidados básicos.





“Na fase de reabilitação pulmonar, tem-se o objetivo de permanecer durante quatro semanas, realizando duas sessões semanais. Após essas quatro semanas, se o paciente estiver apto, será encaminhado para as fases subsequentes do programa de reabilitação”, complementa Karina.





Interessados em participar do programa de reabilitação, podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/hPXPcqEFrhvyACqy5 ou na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de onde mora. Para mais informações, entre em contato (43) 9989-6677 (Ana Beatriz) ou (43) 99126-6080 (Marcos Vinicius).





O projeto conta com a coordenação e participação dos professores da Uenp Mahara Proença, Fabrício José Jassi, Tiago Tsunoda Del Antonio, Rui Gonçalves, Karina Souza, Paolla Sanches e Fábio Neia Martini, dos alunos de graduação Ana Beatriz Bitencourt, Anne Caroline Brasil da Silva, Marcos Bubna, Leandro Luiz da Silva, Thays dos Santos, Pedro Ribas, Maria Eduarda Guadagnucci, Isabela Zancanaro e Eduardo Silva de Rezende, dos alunos de pós-graduação Rafaela de Souza, Fábio Perez Binelli Junior, Otávio Amaral, Lucas Lopes dos Reis e da colaboradora externa Júlia Lopes Pinheiro.