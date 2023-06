Universidades estaduais ajustam calendários acadêmicos e retomam ano letivo de 2023

As universidades estaduais do Paraná ajustaram seus calendários acadêmicos em relação ao ano civil. Devido à pandemia do novo coronavírus, as instituições de ensino superior pertencentes do governo do estado precisaram implementar a modalidade de ensino remoto para as disciplinas teóricas e suspender parte das aulas práticas e laboratoriais. Isso provocou alterações nos calendários causando um descompasso com o corrente. A maioria retoma nos próximos dias o calendário de 2023. A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está finalizando o ano letivo de 2022. Confira os calendários atualizados:

UEM



Os estudantes da UEM (Universidade Estadual Maringá) iniciaram nesta segunda-feira (26) o ano letivo de 2023. Os calouros foram recebidos pelo reitor Leandro Vanalli, a vice-reitora Gisele Mendes e demais gestores, para uma integração entre os estudantes. São 15.299 alunos entre presencial e EaD e 3.445 calouros da instituição. Durante o evento, também foram apresentadas algumas ações, programas e espaços institucionais. A UEM já abriu o prazo de inscrições para o Vestibular de Inverno, que encerra no dia 10 de julho. As provas serão realizadas em 27 de agosto.

A UEM também implementou algumas mudanças, além de melhorias que vão impactar positivamente na vida acadêmica de muitos estudantes. Os alunos em situação de vulnerabilidade financeira serão beneficiados com subsídio integral da alimentação. Os estudantes também contam com redes de apoio como Cuia (Comissão Universidade para os Índios), Comitê Interdisciplinar de Enfrentamento às Violências e Fobias de Gênero e Questões Raciais, Prointe (Programa de Integração Estudantil) e Comitê Gestor para o Refugiado e o Imigrante em Situação de Vulnerabilidade.



UEL

Na Universidade Estadual de Londrina as aulas do período letivo de 2022 foram retomadas nesta segunda-feira (26), com previsão de término em 15 de julho. O calendário de 2023 ainda será avaliado, mas a expectativa é que as aulas do período letivo deste ano iniciem em agosto.

O prazo para inscrições no Vestibular 2024 inicia em 24 de julho e segue até 5 de setembro. As provas serão aplicadas nos dias 29 de outubro (1ª fase) e 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase). Antes, no dia 24 de setembro, a UEL aplica a PHE (Prova de Habilidades Específicas), destinada exclusivamente aos candidatos do Curso de Música.



Unioeste



A Universidade Estadual do Oeste do Paraná iniciará o ano letivo de 2023 no dia 7 de agosto, com previsão de término em junho de 2024. A universidade ainda não publicou o edital para o próximo vestibular.

UEPG



Os estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa já desenvolvem atividades do ano letivo de 2023. As aulas do segundo semestre começam dia 14 de agosto. A UEPG tem o prazo para inscrições do vestibular 2024 previsto para o período de 1º de setembro a 5 de outubro, com provas no dia 26 de novembro.

Unicentro



Na Universidade Estadual do Centro-Oeste também já estão sendo desenvolvidas atividades acadêmicas de 2023 e o segundo semestre, assim como a UEPG, começa no dia 14. As inscrições para o vestibular que selecionará para 2024 estão agendadas para 14 de agosto a 5 de setembro, com provas previstas para 15 de outubro.





Unespar - UENP