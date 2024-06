Universidades federais divergem sobre cancelamento de calendário acadêmico por greve

GREVE ULTRAPASSA OS DOIS MESES SEM PERSPECTIVA DO FIM



UNIVERSIDADES FEDERAIS AINDA EM GREVE







1 - Universidade Federal do Rio Grande

2 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

3 - Universidade Federal do Ceará

4 - Universidade Federal do Cariri

5 - Universidade de Brasília

6 - Universidade Federal de Juiz de Fora

7 - Universidade Federal de Ouro Preto

8 - Universidade Federal de Pelotas

10 - Universidade Federal de Viçosa

11 - Universidade Federal do Espírito Santo

12 - Universidade Federal do Maranhão

13 - Universidade Federal do Pará

14 - Universidade Federal do Paraná

15 - Universidade Federal do Sul da Bahia

16 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

17 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

18 - Universidade Federal de Rondônia

19 - Universidade Federal de Roraima

20 - Universidade Federal de São João del-Rei

21 - Universidade Federal de Pernambuco

22 - Universidade Federal de Catalão

23 - Universidade Federal do Oeste da Bahia

24 - Universidade Federal de Santa Maria

25 - Universidade Federal de Tocantins

26 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

27 - Universidade Federal Fluminense

28 - Universidade Federal de Alagoas

29 - Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

30 - Universidade Federal Rural de Pernambuco

31 - Universidade Federal de São Paulo

32 - Universidade Federal da Bahia

33 - Universidade Federal do ABC

34 - Universidade Federal Rural da Amazônia

36 - Universidade Federal de Campina Grande

37 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

38 - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

39 - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

40 - Universidade Federal do Acre

41 - Universidade Federal de Lavras

42 - Universidade Federal de São Carlos

43 - Universidade Federal de Goiás

44 - Universidade Federal de Santa Catarina

45 - Universidade Federal do Amapá

46 - Universidade Federal do Sergipe

47 - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

48 - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

49 - Universidade Federal do Oeste do Pará

50 - Universidade Federal de Mato Grosso

51 - Universidade Federal de Uberlândia

52 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

53 - Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri

54 - Universidade Federal do Piauí

*Segundo o Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior)