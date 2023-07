Vacina contra a dengue: cuidados ainda são necessários, alertam pesquisadores da UEL

Os professores João Antonio Cyrino Zequi, do departamento de Biologia Animal e Vegetal, e Karen Brajão de Oliveira, do departamento de Ciências Patológicas, ambos do CCB (Centro de Ciências Biológicas ) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), comentam a respeito da vacina contra a dengue, Qdenga, desenvolvida pela Biofarmacêutica Takeda, do Japão, disponível no Brasil. Para os pesquisadores, o novo imunizante, apesar de ser bastante eficaz contra a doença (conforme testes clínicos, oferece eficácia de cerca de 80%, após a segunda aplicação, em um período de 30 dias a 12 meses), ainda não descarta os cuidados que a população deve continuar contra a proliferação da doença.





Os dados seguem altos em Londrina. De acordo com a última atualização, da última quarta-feira (5), o município apresenta 60.040 casos notificados, 31.173 casos positivos, 10.771 casos descartados, 18.096 casos em análise e 29 óbitos. Os dados são da Coordenação do Controle de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina.

Pesquisador do Laboratório de Entomologia Médica, o professor João Zequi lembra que Londrina propicia cenários diferentes em suas regiões com relação à proliferação do vetor. “Exemplo são regiões em que existem maior concentração de pessoas em situação de acumulação, fatores que propiciam o início do aumento da incidência de casos, sendo assim neste ano o início se deu na região Norte”, diz. Por isso, enfatiza que por mais que as ações sejam realizadas periodicamente, é extremamente importante conscientizar a população para evitar locais propícios à proliferação do vetor. Isso inclui mudanças culturais, principalmente em relação do descarte correto dos resíduos.





Zequi comenta que a sazonalidade influencia, mas o cuidado deve ser mantido em todas as estações. “Há também o aspecto imunidade. Se em um determinado local as pessoas estão imunes a um determinado sorotipo de vírus dengue, por exemplo, e se estiver circulando somente este, você pode ter muito mosquito, mas poucos casos devido à imunidade das pessoas, ou até baixa infestação de mosquito, mas se estiver com sorotipo novo haverá mais casos da doença”, explana. Segundo o pesquisador, a dinâmica entre a presença do vetor, circulação viral e doentes envolve muitos fatores e atores, por isso é crucial o monitoramento do vetor e dos vírus circulantes para uma ação mais eficaz.

