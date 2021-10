Veja dicas para usar corretamente autores, termos e conceitos na redação do Enem

Os temas utilizados para a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) contemplam eixos das Ciências Humanas: sejam eles políticos, culturais, sociais e até mesmo da tecnologia, oportunidade na qual componentes curriculares se misturam para explicar fenômenos sociais do nosso cotidiano.

Por ocasião, as teorias trazidas pela área humana do conhecimento não podem ser deixadas de lado na hora de escrever, já que se bem usadas, servem como poderosos argumentos para a redação. Porém, tem que escolher com sabedoria para não ter efeito reverso.



O coordenador de Ensino Médio do Colégio Marista de Londrina, professor Nilson Douglas Castilho, pontua que para as Ciências Humanas ficarem em favor do aluno, é preciso que os conceitos e autores apresentados façam sentido com o tema da redação.





Ele destaca que é necessário cautela na hora de formular os argumentos no texto, porque alguns autores já viraram moda. "Não se pode achar que Platão, Aristóteles e Karl Marx se encaixam em todo argumento de redação", explicou Castilho.

Segundo ele, um erro dos alunos é de criar pequenas "regras" para o texto sem base nas Ciências Humanas, e então acreditar que qualquer conceito de determinado personagem pode dar fundamento à redação. Outro erro comum, apontado pelo professor, é do uso de autores famosos que foram usados nas questões dos cadernos de prova, retirando trechos das situações-problema. "Isso não vale. É preciso trazer coisas novas", acrescentou.





