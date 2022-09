Veja o que os candidatos à Presidência pensam sobre seis temas da educação

Representantes dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) contaram, durante sabatinas promovidas pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo instituto Todos pela Educação, na última semana, o que as campanhas pensam sobre alguns temas dentro da área da educação.







Porta-voz do PT, o deputado federal por Minas Gerais Reginaldo Lopes defendeu um sistema nacional de ensino a distância, com acompanhamento de mentores e eventuais encontros presenciais, para ajudar na formação do corpo docente do país. Ele foi sabatinado na quinta (1º).



No mesmo dia, Ivo Gomes, prefeito de Sobral (CE) e representante da campanha de seu irmão, Ciro, disse querer maior autonomia dos estados nas tomadas de decisão. Para ele, os entes federativos devem ter mais poder sobre a destinação de verbas, atendendo necessidades específicas de suas regiões.

Na quarta (31), o entrevistado foi Rossieli Soares, ministro da Educação na gestão Michel Temer (MDB) e secretário da mesma pasta na a gestão de João Doria (PSDB) no estado de São Paulo, representando da campanha de Tebet.



Ele defendeu bonificação financeira a alunos que completarem o ensino médio para mitigar a evasão escolar.

As conversas foram mediadas por Paulo Saldaña, repórter da Folha especializado em educação, e Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos.

A Folha de S.Paulo convidou a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que optou por não enviar representante.

As sabatinas, que duraram cerca de 45 minutos, podem ser assistidas em folha.com/sabatinaseducacao ou no canal da Folha de S.Paulo no YouTube.