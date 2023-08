Veteranos da UEL recepcionam três mil calouros nesta segunda em Londrina

A recepção aos três mil ingressantes do ano letivo de 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) começa nesta segunda-feira (7) e segue até a sexta-feira (11). Durante a semana, veteranos de todos os cursos da instituição vão realizar atividades de acolhimento, que irão acontecer no Campus Universitário e no CCS (Centro de Ciências da Saúde).





A programação completa de cada um dos 52 cursos de graduação pode ser conferida no SER UEL 2023, o site da semana de recepção. Nele, o estudante terá acesso a mensagens de boas-vindas da administração da UEL – Reitoria, Vice-Reitoria, Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), diretores de Centro de Estudos e chefias de Colegiado de Curso -, além da programação do seu curso.



#EuRespeito





A campanha “Antes de Tudo #EuRespeito” chega à sua 5ª edição, reforçando valores institucionais de acolhimento e não violência aos ingressantes da UEL. De acordo com a pró-reitora de Graduação, Ana Márcia Tucci de Carvalho, a campanha busca aliar a formação técnica de qualidade oferecida pela Universidade a valores humanos, de convivência e de respeito no ambiente acadêmico.





Estudantes interessados em fazer uma estampa da campanha “Antes de Tudo #EuRespeito” podem procurar o Departamento de Design Gráfico (Ceca), na Sala 666. Lá, os interessados poderão ter camisetas estampadas com o logo da campanha gratuitamente. As camisetas podem ser novas ou usadas, de cor clara e malha lisa.





As peças devem ser entregues nos dias 7 e 8 de agosto, e retiradas nos dias 10 e 11, das 8h20 às 12h, e das 14h às 17h. Para os estudantes do período noturno, a entrega das camisetas poderá ser feita para o professor representante do colegiado do curso, que fará a entrega posteriormente. A ação do Departamento de Design Gráfico conta com apoio da Proex (Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) e da Prograd.





(Com informações de O Perobal/UEL.)