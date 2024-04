Programa Paraná Empreende Mais está com inscrições abertas para quatro cursos em Londrina

O PME (Programa Empende Mais) está com as inscrições abertas para os cursos de Gestão Financeira, Gestão de Pessoas, Marketing de Vendas e Inovação e Empreendedorismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas ao longo da duração de cada curso.





A inciativa é uma parceria do Governo do Paraná e as universidades públicas estaduais, voltada para micro, pequenos e médios empresários, MEIs (Microempreendedores individuais) e empreendedores informais que tenham a partir de 16 anos de idade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O curso de Gestão Financeira acontece nos dias 10, 11, 17 e 18 deste mês na UEL; o curso de Gestão de Pessoas ocorrerá no dia 15, 16, 29 e 30 deste mês na ACIL; o curso de Marketing de Vendas ocorrerá nos dias 16, 17, 23 e 24 em Cambé e o curso de Empreendedorismo/Inovação ocorrerá nos dias 18, 19, 25 e 26 no Sincoval.







Lucas Araújo, professor responsável pelo curso de Inovação e Empreendedorismo, apresenta que as aulas podem ser importantes para os empreendedores. Com elas, os alunos recebem informações importantes para serem aplicados no dia a dia. "O curso é bem prático e focado em atender as exigências e demandas diárias que esses empreendedores enfrentam."



Publicidade





Todos os cursos são conduzidos em Londrina e região por professores da UEL com doutorado na área e experiência profissional no campo de atuação. O objetivo é atingir pessoas que já estão empreendendo ou pretendem abrir um pequeno negócio.





O programa visa impulsionar empreendimentos geradores de produtos, processos e serviços inovadores que proporcionem a geração de emprego e renda no campo e na cidade.

Publicidade





O PEM possui uma grade mensal de qualificações gratuitas, com a programação para os próximos meses já em planejamento. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (43) 3371-4385, WhatsApp (43) 9149-00-18 ou pelo e-mail [email protected].





Quem já fez

Publicidade





A fotógrafa Mirian Costa, de 64 anos, fez os cursos de empreendedorismo, marketing de vendas e gestão financeira. Ela adianta que fará o curso de gestão de pessoas na próxima semana também. Para a fotógrafa, os cursos atenderam às expectativas. "Os conteúdos dos cursos ajudaram muito a alavancar seu negócio. Com professores altamente qualificados, as dúvidas em relação aos assuntos dos módulos foram totalmente esclarecidas", pontua.





Mirian considera que a oportunidade de ter contato com outros empreendedores ajuda a enriquecer ainda mais os cursos. Inclusive, a fotógrafa já indicou os cursos para amigos que já fizeram suas inscrições em alguns módulos. Para ela, a oportunidade de obter o conhecimento com abordagem de vários conteúdos, como também a disponibilidade de horários e locais adequados, foram pontos que despertaram seu interesse para participar.

Publicidade





Confira a agenda completa do mês de abril:





Publicidade

- Curso de Gestão Financeira: dias 10, 11, 17 e 18 de abril - das 19h às 22h30

No CESA/UEL, com o professor Dr Jacques Henrique Dias

Publicidade

Link para se inscrever: https://forms.gle/iQdH7NVFM1PnX5XC8





- Curso de Gestão de Pessoas: dias 15, 16, 29 e 30 – das 19h às 22h30)

Na ACIL, com a professora Dra Lair Rocha

Link para se inscrever: https://forms.gle/fjpMG4vGnZ2mwiam7





- Curso de Marketing de Vendas: dias 16, 17, 23 e 24 – das 19h às 22h30

Em Cambé, com a professora Dra Valéria Neder

Link para se inscrever: https://forms.gle/uxHmEugU8xhS1Luj6





- Curso de Empreendedorismo e Inovação: dias 18, 19, 25 e 26 – das 19h às 22h

No SINCOVAL/CIC, com o professor Dr Lucas Araújo

Link para se inscrever: https://forms.gle/HwwiFUedcM9bViHg6