TCE-PR altera datas de concurso público para não coincidir com CNU

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) alterou as datas de aplicação das provas de seu concurso público para não coincidir com a nova data divulgada para o CNU (Concurso Público Nacional Unificado). De acordo com o TCE-PR, as novas datas serão 10 e 11 de agosto, sendo sábado e domingo, respectivamente. O edital foi publicado na quinta-feira (23). Confira aqui .





No sábado, os candidatos farão uma prova com 100 questões de múltipla escolha. No domingo, será o momento da prova discursiva. As provas serão feitas em Curitiba. As inscrições abrem nesta segunda-feira (27), às 10h, e seguem até 18 de junho. A taxa é de R$ 125, com exceção para os candidatos enquadrados nas possibilidades de isenção legal. Faça sua inscrição aqui .

O concurso público do TCE-PR está sendo organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.





A definição e a divulgação da data do CNU, o chamado "Enem dos concursos", que estavam pendentes em função da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, aconteceram no mesmo dia em que o TCE-PR anunciou a programação de seu concurso. Para não prejudicar a participação dos candidatos que desejam participar de ambos os certames, o Tribunal optou por mudar as datas, inclusive pela similaridade de cargos a serem disputados em áreas como jurídica e contábil, segundo o presidente da Corte, conselheiro Fernando Guimarães.

Com a alteração das datas de aplicação das provas, houve outras mudanças no restante do cronograma divulgado no Anexo I do edital publicado na quinta-feira. A consulta aos gabaritos preliminares poderá ser feita a partir das 19 horas do dia 13 de agosto até as 18 horas do dia 15.





Já a divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva também acontecerá no dia 13 e o prazo para interposição de recursos será nos dias 14 e 15 do mesmo mês. A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas será no dia 16 de agosto, com o anúncio do resultado final das provas objetivas e do resultado provisório da prova discursiva sendo divulgado no dia 9 de setembro. (Com informações do TCE-PR)