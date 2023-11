Prefeitura de Cambé e UEL promovem curso gratuito de marketing de vendas

A Prefeitura de Cambé, através das secretarias de Trabalho e Profissionalização e de Assuntos Comunitários, abriu inscrições para o curso gratuito de marketing de vendas.





As aulas são ministradas por professores do departamento de administração da Universidade Estadual de Londrina (UEL) por meio do programa estadual Paraná Empreende Mais. A formação tem carga horária de 15 horas, com início no próximo dia 5 de dezembro.

Ao todo, serão quatro aulas, do dia 05/12 ao dia 08/12, das 19h às 22h, totalizando 15 aulas de carga horária total com certificado disponibilizado pela UEL. O Curso será ministrado na nova sede do Centro de Educação Profissional, localizado na Rua da Lapa, 160.





De acordo com o professor do departamento de Economia da UEL, Daniel Barros, o curso é destinado para micro e pequenos empreendedores, ou pessoas a partir de 16 anos que desejam iniciar uma atividade econômica e buscam se especializar antes para ter mais acerto na área comercial. As aulas irão trabalhar conceitos centrais e estratégias de gestão de marketing como: gestão de produto e preço, gestão da comunicação, gestão de ponto de venda (físico e virtual) e gestão do relacionamento, além de mensuração de demanda, e vendas pessoal (PDV) e digital.

Quem está participando do curso pode fazer mentorias individuais com os professores, tirar dúvidas e se especializar mais individualmente. E também ter o benefício de descontos no programa Fomento Paraná.





Inscrições

As inscrições podem ser feitas através do telefone

(43) 3174-0443, e as vagas são limitadas.

Paraná Empreende Mais





O Paraná Empreende Mais é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O programa visa o incentivo ao desenvolvimento socioeconômico do Paraná através da qualificação de micro, pequenos e médios empresários, empreendedores individuais, informais e futuros empreendedores em todo o Estado. Em Cambé, o projeto irá oferecer seis cursos.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)