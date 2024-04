Prazo para inscrições no concurso público da prefeitura de Rolândia é prorrogado

A prefeitura de Rolândia prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público da prefeitura. O prazo para inscrições passa a ser até quinta-feira (11). A mudança de prazo se deve a uma alteração nos requisitos do cargo de professor.





O concurso conta com 236 vagas iniciais em 55 cargos diferentes para preenchimento imediato. As formações mínimas exigidas são de nível Médio, Técnico ou Superior, a depender do cargo. Osa salários variam de R$ 2.362,91, para professores com carga horária de 20 horas semanais, até R$ 12,9 mil, para médicos do PSF (Programa Saúde da Família). Já as inscrições custam entre R$ 70 (Ensino Médio) e R$ 100 (Ensino Superior).

Vale ressaltar que os boletos já gerados e com vencimento em 9 de abril de 2024, não poderão ser pagos após essa data, mesmo que seja segunda via, os mesmos são baixados no sistema bancário.





As provas estão previstas para ocorrer no dia 12 de maio. O certame é promovido pelo Instituto Unifil e tanto o edital quanto as inscrições estão acessíveis no site da entidade.