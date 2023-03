SRP abre agendamento de visitas de estudantes à ExpoLondrina 2023

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) iniciou o agendamento para a visitação de alunos da rede pública municipal, estadual, rede privada e instituições especiais à ExpoLondrina 2023. As visitas são gratuitas e poderão ocorrer de 10 a 14 de abril (segunda a sexta-feira), nos períodos matutino e vespertino, nos horários de entrada de 8h30 e 13h30.





“Para a Sociedade Rural do Paraná, envolver crianças e adolescentes em idade escolar com o ambiente agro é fundamental para que esse público conheça de perto a integração do campo com a cidade. A ExpoLondrina proporciona essa vivência, sendo motivo de orgulho para nós contribuir com a geração de conhecimento e crescimento cultural”, ressalta o diretor de Inovação da Sociedade Rural do Paraná, Renan Salvador.

As escolas interessadas devem entrar em contato com a SRP até o dia 31 de março pelo e-mail [email protected] ou através do telefone (43) 3378-2063, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas.