UEL completa 50 anos focada na interação social

No início da década de 1970, a Região Norte do Paraná era uma das mais pródigas do Brasil graças à pujança da cultura cafeeira, a grande geradora de empregos e riquezas para o Estado. No rastro do rápido avanço econômico, a sociedade londrinense percebeu que era preciso capacitar seus cidadãos para que o município tivesse mão de obra de nível superior.

Foi dessa necessidade que surgiu a UEL (Universidade Estadual de Londrina), formada a partir da junção de outras cinco faculdades isoladas em atividade na época. As obras foram erguidas em uma área na zona oeste doada por pioneiros da região, então conhecida como perobal em razão da grande quantidade de exemplares da árvore que se tornou um dos símbolos do período da colonização da cidade.



Oficialmente, a UEL foi criada pelo decreto estadual 18.110, de 28 de janeiro de 1970, mas o reconhecimento veio quase dois anos depois, em 6 de outubro de 1971. Em 2021, a universidade que se tornou uma das mais reconhecidas instituições de ensino superior do País, completa 50 anos de existência.







