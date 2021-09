UEL licencia tecnologia para três novas ferramentas odontológicas

Os dois professores chegaram às tecnologias a partir da dificuldade do cálculo da proporção dos dentes e da boca dos pacientes utilizando as ferramentas existentes – régua de análise, paquímetro e compasso de ponta seca. Segundo a professora Adriana, este instrumental exige que o cirurgião dentista faça medições e realize cálculos para conseguir a proporcionalidade, fundamental para obter um sorriso harmônico e equilibrado. As novas ferramentas permitem ter uma dimensão biométrica mais exata e precisa, dispensando cálculos matemáticos e facilitando o trabalho.

As três ferramentas (Régua Milimetrada para fotografia; Régua Milimetrada de Proporção Áurea e Régua Milimetrada de Proporção Individual) serão confeccionadas em acrílico, material que permite a desinfecção em autoclave e foram desenvolvidas pelos professores Adriana de Oliveira Silva e Hebert Samuel Carafa Fabre, do Departamento Odontologia Restauradora, do CCS (Centro de Ciências da Saúde).

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) oficializou na última sexta-feira (10) um contrato de licenciamento de tecnologia com a Indusbello Company, de Londrina, para produção e comercialização de três réguas específicas para auxiliar cirurgiões dentistas no trabalho de recuperação de dentes, visando uma boca saudável e um sorriso perfeito. O contrato foi assinado na manhã de sexta-feira por representantes da Universidade, da Fauel (Fundação de Apoio) e da empresa licenciada, na sede da Aintec (Agência de Inovação Tecnológica). Este foi o quarto contrato de licenciamento de tecnologia formalizado pela UEL via Agência, o primeiro após a Política de Inovação de Ciência e Tecnologia, aprovada no último dia 3 de setembro.

Ferramentas Patenteadas: solução



As três ferramentas patenteadas (Régua Milimetrada para fotografia; Régua Milimetrada de Proporção Áurea e Régua Milimetrada de Proporção Individual) permitem a verificação rápida do conjunto da boca do paciente, a análise da proporção e a medição individual de cada dente, respectivamente. As réguas foram desenvolvidas durante um Programa de Formação Complementar direcionado a estudantes da disciplina de Odontologia Restauradora do curso de Odontologia da UEL, em 2019. Segundo os criadores, as novas ferramentas permitem ter uma dimensão biométrica mais exata e precisa.





“Tínhamos essa necessidade até porque cada vez mais os pacientes buscam a odontologia restauradora para ter um sorriso perfeito”, comenta a professora Adriana. Ela explica que as três ferramentas foram produzidas a partir de estudos, comparações e uma boa dose de prática profissional. Ela explica que a Odontologia exige do profissional o gosto pelo artístico, pela busca da beleza, sobretudo se o Cirurgião Dentista trabalha com restauração. A professora acrescenta que uma das inspirações para o desenvolvimento das três ferramentas estão na obra do professor José Mondelli, da Faculdade de Odontologia da USP (Universidade de São Paulo) de Bauru (SP), pioneiro dos estudos de Estética e Dentística Operatória, autor de livros importantes sobre a área. O próprio professor Mondelli desenvolveu uma régua de análise, que não foi patenteada, e é bastante utilizada pelos profissionais da área.





As três novas ferramentas desenvolvidas pelos professores da UEL oferecerem uma diretriz, uma técnica nova, simples e rápida para buscar uma proporção melhor na restauração dos dentes dos pacientes. Segundo os dois criadores, o conceito de belo é subjetivo. Para a Odontologia Restauradora interessa a proporção, buscar o melhor resultado estético. “É um esforço para termos mais chances de chegar a um efeito harmônico e equilibrado”, afirma a dupla.