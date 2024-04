UEL oferece vagas remanescentes do Vestibular 2024 em 27 cursos de graduação

A Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), juntamente com a Coordenadoria de , divulgaram nesta segunda-feira (1º) o edital do processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes do

Vestibular UEL 2024.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Poderão concorrer candidatos que fizeram o último vestibular e já concluíram o Ensino Médio. A UEL oferece 447 vagas em 27 cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 8 de abril, exclusivamente pela internet, no portal da Cops.





Os candidatos deverão preencher o formulário, informando os dados da inscrição no Vestibular 2024, e escolher um único curso, turno e habilitação. A classificação se dará a partir da soma das notas obtidas na 1ª fase (prova de Conhecimentos Gerais), e nas provas da 2ª fase (Língua Portuguesa, Literatura; Redação; e Conhecimentos Específicos), sem a aplicação de pesos. Serão eliminados os candidatos que tiraram zero em qualquer uma das provas ou preencheram incorretamente o formulário de inscrição.

Publicidade

RESULTADO





O resultado da seleção será divulgado em edital, no dia 12 de abril, a partir das 17h, no site da Cops.

Pré-matrícula.





Os aprovados deverão se atentar para o cronograma de pré-matrícula imediata, que será de 12 (a partir das 17h) a 17 de abril (até às 23h59). O procedimento é obrigatório e deverá ser feito online, no Portal do Estudante, a partir do preenchimento do formulário de matrícula e upload dos documentos solicitados.