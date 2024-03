UEL: Prazo para transferência externa se encerra em 1º de abril

O prazo para inscrição nas 983 vagas remanescentes da Universidade Estadual de Londrina se encerra no dia 1º de abril.





Segundo o edital do Processo Seletivo de Transferência Externa 2024, aberto desde o dia 12 de março, as vagas são oferecidas para 52 cursos, com início das aulas agendado para 17 de junho, no começo do ano letivo 2024 da graduação.

As vagas são destinadas a estudantes de outras IES (Instituições de Ensino Superior) que estejam frequentando ou tenham trancado matrícula em cursos de graduação análogos aos oferecidos pela universidade.





Conforme o edital conjunto Prograd/Cops Nº 06/2024, há vagas em cursos como Administração (15); Biomedicina (1); Ciências Econômicas (34); Filosofia (19) e Serviço Social (15). A relação completa das vagas está disponível no final do edital.

As inscrições permanecem abertas até às 23h do dia 1º de abril de 2024. Os interessados devem se inscrever submetendo os documentos descritos no edital, além de comprovar o recolhimento do preço público da inscrição, de R$ 154,00.





O Processo Seletivo de Transferência Externa é conduzido pela Copa (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL e adota como critério o desempenho dos interessados com base nos seus históricos escolares (média aritmética) e a prova escrita e/ou prática quando necessário.





Ainda de acordo com o edital, a relação de candidatos inscritos e aptos a participarem do Processo Seletivo será divulgada na página da Cops no dia 19 de abril, às 17h.





O resultado final do processo sai em 7 de junho. Já as matrículas dos novos estudantes devem ser feitas entre 11 e 13 de junho.