UEPG abre processo seletivo para contratar professores colaboradores

Na última sexta-feira (24), a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) publicou o edital do Processo Seletivo para contratação de professores colaboradores.





As inscrições estão abertas de 3 a 13 de junho e a prova escrita acontecerá em 21 de julho. As inscrições acontecem em sistema online e há taxa de inscrição, no valor de R$ 150.

Os candidatos podem se inscrever para vagas e cadastro de reserva nos departamentos de Física; Geociências; Engenharia de Materiais; Fitotecnia e Fitossanidade; Zootecnia; Biologia Estrutural, Molecular e Genética; Ciências Farmacêuticas; Odontologia; Administração; Jornalismo; Serviço Social; Artes; Estudos da Linguagem; e Direito Processual. Os contratos poderão ser de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os salários variam de R$ 1.803,76 a R$ 9.383,94.





Serão três etapas para seleção dos candidatos: as provas Escrita e Didática, ambas com caráter eliminatório, e a Avaliação de Títulos, que é classificatória.





As bancas examinadoras serão compostas por três professores, todos preferencialmente, com formação na área de conhecimento subárea ou disciplina do processo seletivo.





A reserva de vaga para as pessoas com deficiência e negros será efetivada na conformidade do limite percentual estabelecido na legislação em vigor.