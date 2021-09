Reforço escolar gratuito ajuda crianças que tiveram ensino prejudicado

Aos poucos, as aulas presenciais estão sendo retomadas no Brasil. Mas o período interrompido durante a pandemia deixou rastros alarmantes. Em São Paulo, por exemplo, o governo estima que serão necessários de 1 a 11 anos para recuperar o aprendizado em português e matemática na educação básica da rede pública do estado. Pensando nisso, o empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, lançou o projeto social Minha Escolinha Online, uma plataforma de ensino e reforço escolar, voltada para a educação infantil, de crianças de 2 a 8 anos de idade, totalmente gratuita. Acesse a plataforma a partir deste link.

O sucesso tem sido tão grande que em apenas 15 dias de lançamento o projeto já conta com milhares de alunos matriculados e se beneficiando com o conteúdo oferecido gratuitamente. A maioria destes alunos estão no Brasil (91,55%) mas há também matriculas de crianças de países como: Estados Unidos, Reino Unido, Uruguai, Polônia e China. Além de relatos de pais e profissionais da educação que já notaram a evolução no aprendizado dos pequenos.





Águeda Mendes é Psicopedagoga Clínica e Institucional e Pedagoga de educação especial no município de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Ela trabalha com crianças de diferentes idades, entre elas algumas crianças autistas. A profissional conta que ao apresentar o conteúdo da plataforma, aos alunos percebeu que os vídeos prendiam a atenção mesmo daquelas crianças com déficit mais elevado, típico do comportamento dos autistas. Todos permaneceram atentos ao que a professora virtual estava ensinando e responderam de forma correta aos questionamentos feitos durante as atividades. “ É uma escola extremamente positiva pois faz a interação do aluno com o professor, usa a tecnologia como benefício ao aprendizado e oferece 'movimento', que é fundamental para a educação e aprendizado para essa faixa etária”, afirma a especialista.

Na casa da Rebeca Rosa, de 24 anos que mora em Simões Filho, na Bahia, o reforço escolar também caiu no gosto da pequena Luna, de 4 anos. “ A Minha escolinha online é um projeto Sensacional. Conhecimento nunca é demais, e gratuito, só pode ser benção de Deus. Após minha filha começar a assistir as vídeoaulas, percebi que o desempenho dela em comunicar-se alavancou surpreendentemente. As atividades são muito divertidas, o que facilita ainda mais o aprendizado", relata a mãe. "Percebo que todas as aulas são dinâmicas, animadas e criativas, e isso impacta positivamente no desenvolvimento dos nossos pequenos".

Ingride Raiane Vieira Seixas, de São Paulo é mãe da Laura, de 3 anos, outra aluna matriculada e conta que está adorando o projeto: “ Minha filha está adorando as videoaulas. Além de interagir em todos os vídeos, ela aprendeu a cantar algumas músicas, consegue identificar todas as cores e demonstra interesse em realizar as atividades propostas pelas 'prôs'. Percebo que todas as aulas são dinâmicas, animadas", comemora.





As vídeoaulas também estão sendo utilizadas como ferramenta complementar de ensino em várias escolas do país. Este é o caso da Escola Infantil Crescer, localizada no Rio Grande do Sul. Segundo a diretora da Instituição de ensino, Ivana da Rosa Lopes, a plataforma contribui com o trabalho pedagógico dando uma nova visão de educação. “ Estamos imensamente felizes e realizados por podermos participar desse inovador projeto, disponibilizando atividades significativas e construtivas para nossos alunos”, comemora a responsável.

Para os pais e responsáveis que quiserem utilizar o material da Minha Escolinha Online, assim como profissionais da educação é só acessar o site: www.minhaescolinhaonline.com.br e fazer a matrícula gratuitamente.