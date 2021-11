A Fazenda 13: Aline Mineiro vence prova de Fogo e escolherá entre poderes da chama

Aline Mineiro, 30, foi a vencedora da Prova de Fogo deste domingo em A Fazenda 13 (Record). A peoa derrotou Arcrebiano "Bil" Araújo, 29, e Mileide Mihaile, 32, que foram para a Baia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A prova consistia em um desafio de memória. Os peões ficavam em uma cadeira giratória e tinham de gravar a sequência dos desenhos exibidos para repeti-las depois no painel da Chama Vermelha. Vencia quem acertasse todas as figuras ou se aproximasse mais do original.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Após perderem a prova, Mileide puxou Dynho Alves para a baia, e Bil, por sua vez, puxou Dayane Mello.





Aline poderá escolher qual dos poderes das chamas poderá usar. A produção revelou que a chama vermelha permite que a peoa escolha um participante para puxar três peões para a roça pelo segundo roceiro escolhido.