Turnê 'Lobão - 50 Anos de Vida Bandida' chega a Londrina

Um dos grandes nomes da cena do rock nacional, o cantor e compositor Lobão traz a Londrina a turnê "Lobão - 50 Anos de Vida Bandida". O show será no sábado (27), às 20 horas, no CK Eventos (Rua Prefeito Faria Lima, 1.710). A promoção é da Easy Produções.





Em formato power trio - composto por Lobão, Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria) -, o show vai contemplar momentos das cinco décadas do artista na música brasileira, desde Vímana, Blitz até os seus incontáveis e sólidos discos da carreira solo.

Entre seus clássicos estão "Me Chama", "Vida Louca Vida" (regravada por Cazuza), "Corações Psicodélicos", "Canos Silenciosos", "Essa Noite Não", "Rádio Blá" e "Vida Bandida".





"Além da excelência, buscamos uma assinatura muito característica da nossa banda, com um som contemporâneo. Então, o show terá muita potência e muita versatilidade de som, com um repertório muito grande, extenso, que vai abranger todas as facetas da minha carreira", explica Lobão.

Cinquenta anos de carreira no Brasil não é para qualquer um. Lobão chegou a essa marca com uma trajetória repleta de música, álbuns, shows e conquistas.





Apesar de ter surgido e conseguido sucesso no ambiente marginal e underground do rock brasileiro nos anos 1980, Lobão dialogou com diversos gêneros, como o samba e a MPB, ao longo de sua carreira.





