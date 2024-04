Advogados de Madonna respondem a processo por show atrasado

"Em nenhum lugar foi dito que Madonna subiria ao palco às 20h30 em ponto, e nenhum frequentador razoável do show -e certamente nenhum fã de Madonna- esperaria que a atração principal de um grande show subisse ao palco no horário mostrado nos ingressos", escreveram os advogados de Madonna.

Um dos fãs ainda teria celebrado o show em seu perfil no Facebook, o que indica, segundo os advogados da cantora, que o show atendeu ou superou as expectativas.

Madonna respondeu aos fãs que a processaram por atrasar em duas horas um show em Nova York no final do ano passado. Eles disseram que se sentiram prejudicados porque precisavam acordar cedo e trabalhar no dia seguinte.

Abrindo o circuito de shows da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a dupla Victor & Leo se apresenta nesta sexta-feira (5) com as irmãs Maiara & Maraisa, no Parque de Exposições Ney Braga.

"Em vez disso, um espectador razoável entenderia que as portas do local abrirão no horário marcado ou antes, e que pode haver um ou dois shows de abertura enquanto o público chega e encontra seus assentos."





Em nota enviada à Billboard, o advogado dos fãs diz que o processo foi feito para representar milhares de outros fãs que precisaram sair da arena na metade do show porque o transporte público estava prestes a fechar ou porque tinham feito combinados com as babás dos seus filhos, e que não esperavam tanto atraso, ainda mais sem nenhum show de abertura.





Madonna é conhecida por atrasar o começo de suas apresentações. Em 2019 e 2020, ela já havia sido processada por subir tarde ao palco.





A cantora tem viajado pelo mundo desde o ano passado com a sua "The Celebration Tour", turnê dedicada a comemorar seus 40 anos de carreira. Ela encerrará a maratona de shows no Brasil, em maio, com um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.