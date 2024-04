Fafá de Belém critica Rock in Rio por falta de artistas do Norte

Fafá de Belém não gostou nenhum pouco da seletividade do Dia do Brasil no Rock in Rio. O festival de música reservou um dia só para artistas brasileiros. Assim, os gêneros sertanejo e agronejo também devem ter espaço por lá, com representantes como Chitãozinho e Xororó e Ana Castela.



A cantora, no entanto, criticou as escolhas dos nomes e disse que sentiu falta de artistas da região Norte do Brasil. "A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aíla, onde estou eu?", escreveu em portagem no Instagram.

Fafá ainda falou que é triste sentir na pele a realidade, já que o festival de música deixou ela e outros da porta para fora.



"Mais uma vez nos provam que o norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, para uma imagem cool. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito."



Nos comentários, a cantora recebeu o apoio de Joelma. "Não vão nos apagar. O norte também faz parte da cultura brasileira." "Que absurdo", opinou Dira Paes.