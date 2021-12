Alok presenteia criança com câncer com peruca do próprio cabelo

O DJ Alok e a médica Romana Novais, sua esposa, fizeram uma surpresa para uma jovem paciente de câncer na quarta-feira (22). Em colaboração com a ONG Cabelegria, a menina Gigi recebeu uma peruca feita com fios de cabelo do próprio músico.

Romana compartilhou em seus stories do Instagram o momento da entrega e a reação da menina, com permissão da mãe, Dami Eduarda. "[A criança] não sabe que vai receber essa peruca, ela está aqui no salão para um dia de beleza com a mãe dela", contou.

A menina, que raspou o cabelo por conta de seu tratamento médico, pediu à mãe uma peruca como presente de Natal. Ao recebê-la ao lado de sua família, Gigi ficou de queixo caído, sorrindo.





Além dos fios de Alok, que cortou o cabelo que havia deixado crescer durante o isolamento, outras pessoas que doaram para a Cabelegria colaboraram com a surpresa. A cabelereira do DJ, Rosangela Araújo, também participou.





"A Gigi ficou muito feliz!! E nós mais ainda de poder trazer um pouco de alegria nesse Natal para essa menininha tão guerreira", escreveu Romana na rede social. "Cabelo conta história, né? E a sua é de vitória, Gigi!"

Feliz com o novo visual, a pequena quis até gravar um TikTok divertido com Romana "batendo cabelo". "O mundo é seu, pequena! Tem muita coisa para viver e descobrir ainda", concluiu a médica.