Gentil e humano, 20.000 Espécies de Abelha entra em cartaz segunda (13) no Ouro Verde

O Cine Teatro Ouro Verde apresenta, a partir desta segunda-feira (13), o filme “20.000 Espécies de Abelha”,. Vencedor de três prêmios Goya, o mais importante prêmio do cinema espanhol, o longa ficará em cartaz até a próxima quarta-feira (15), com sessões às 16h e 19h30. A classificação indicativa é de 14 anos.





Em meio às colméias e paisagens bucólicas do País de Basco, uma garota de 8 anos luta com o fato de que as pessoas continuam se dirigindo a ela de maneiras confusas. Enquanto explora sua própria identidade e feminilidade ao lado das mulheres de sua família, a menina lida com um ambiente familiar incerto, as dores do crescimento e a gentileza da conexão humana.





Em seu primeiro longa-metragem, a espanhola Estibaliz Urresola Solaguren traz uma narrativa comovente e, acima de tudo, que faz com que o espectador se identifique com a protagonista, vivida pela atriz Sofía Otero. Dessa forma, o público, assim como as abelhas, conecta-se através das experiências compartilhadas e sentidas em cada cena.

Além de Otero, que venceu o prêmio de Melhor Atuação no Festival de Berlim com o longa, o elenco ainda conta com Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano e Sara Cózar.





INGRESSOS





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, n°85, Calçadão de Londrina) 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$20,00 e a meia, R$10,00. Não são aceitos cartões.





Na segunda-feira (13) e nas sessões das 16h, todos pagam meia. Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.