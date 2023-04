Ana Castela estreia no palco da ExpoLondrina neste sábado (8)

Para quem gosta de música, o fim de semana começa embalado na arena de shows da ExpoLondrina. Quem abre a noite é a dupla Zé Neto e Cristiano, que retorna mais uma vez para cantar sucessos já consagrados, como “Você beberia ou não beberia?”, e também novas canções do álbum Escolhas, como “Oi Balde”.







A dupla acaba de retornar de um tour pela Europa e vem com energia para elevar a temperatura na arena.

Na sequência terá música eletrônica com o DJ MALIFOO. Ele já tocou em vários festivais como Lollapalooza Brasil, Tomorrowland Brasil, Ultra Europe e Medusa Festival.





Uma das atrações mais esperadas deste ano, Ana Castela fecha as apresentações da noite com expectativa de grande público. A artista, nascida em Amambai MS, mora em Londrina, o que eleva ainda mais a expectativa da estreia dela no palco da Expô. Ana Castela iniciou a carreira aos 15 anos, em um coral chamado Coração de Maria. De lá pra cá muita coisa mudou e a cantora já figurou no rank global do Spotify no top 200 com a canção “Pipoco”, que ficou em 1º lugar no Spotify Brasil. Ela ganhou ainda o Prêmio Multishow de Música Brasileira como Revelação do Ano. Um show que promete marcar a 61ª ExpoLondrina.

Programação de shows da ExpoLondrina 2023

08/04 - Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castella

09/04 - Sunset Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 - Guilherme & Benuto + Maiara & Maraisa + Abertura Rodeio

13/04 - João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael Gravação do DVD

15/04 - Luan Santana +Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio