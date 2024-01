Após questionamentos, Globo diz que eliminados do BBB 24 não gravam dancinhas contra a própria vontade

Virou tradição que os eliminados do BBB gravem vídeos dançando coreografias do TikTok logo após deixarem a casa. Até aqueles que não mostraram muito molejo durante a participação aparecem animados nas redes sociais da Globo.

Internautas começaram a questionar se a emissora estaria obrigando os ex-brothers a gravarem as dancinhas. "Meu maior medo quando eu for para o BBB é ter que fazer dancinha depois de ser eliminado", escreveu um usuário no X, ex-Twitter. "O participante é eliminado, não está bem, e ainda tem que fazer dancinha", comentou mais um.

Nesta quarta-feira (24), o vídeo de Vinicius, eliminado na última terça, foi postado com um posicionamento da Globo, respondendo aos questionamentos. "Até hoje, nenhum brother gravou dancinha contra a própria vontade. Com isso, Vinicius meteu foi dança!", diz a legenda. O atleta dança ao som de "Desenrola Bate Joga de Ladin".



A resposta vem após os comentários das últimas eliminações. Thalyta, primeira eliminada, recebeu críticas quanto ao seu ritmo, assim como Nizam, chamado de "boneco de posto" nas redes sociais. O ex-brother chegou a brincar com o comentário e repostou o vídeo em seu perfil. "Passando vergonha. Suingue de boneco de posto", brincou.





