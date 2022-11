Com arte urbana, grafiteiros dão vida a muro de empresa de ônibus na Vila Recreio, em Londrina

Thiago Vilela Ecoart tem nos astronautas a sua marca registrada e há, quatro anos, desde que passou a praticar a arte urbana, já pintou vários deles em muros e painéis da cidade. A inspiração vem de uma passagem bíblica, Romanos, 12,2, que diz "e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento".

Com uma programação extensa, o evento promoveu oficinas, rodas de conversa e batalha de Throw Up, mas o maior destaque foi o muro da garagem da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), na rua Tietê, na vila Recreio, que ganhou um novo colorido com a intervenção dos grafiteiros.

Cerca de 80 artistas visuais de diversas partes do país e também da Argentina e do Chile desembarcaram na cidade na semana passada para participar do 7º Festival de Grafitti de Londrina, que começou na quinta-feira (3) e foi até este domingo (6).





"Na minha concepção, o ser mais insatisfeito com a realidade é o astronauta. Ele não vai conseguir conhecer o mundo inteiro e ainda sai fora do mundo. E quando sai do planeta, os problemas se tornam menores a ponto de não poder enxergá-los lá de fora", explicou.





No trabalho iniciado no sábado e finalizado no domingo, Ecoart desenhou um enorme astronauta em preto e branco, mas no lugar do homem, quem veste a roupa espacial é um macaco. "A arte em si em o poder de trazer minutos ou segundos de alívio para as pessoas. É um refrigério mental. E aqui, na rua, é para todo mundo. Rico, pobre, não tem uma classe. Quem passar aqui vai ser beneficiado. Não tem como desmembrar o grafite do cunho social", disse o artista londrinense.





