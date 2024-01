Masp anuncia programação LGBTQIA+ para 2024, com mostra de Mário de Andrade

O Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, anunciou que vai dedicar parte da programação deste ano à temática LGBTQIA+.





A ideia é que diferentes exposições, palestras, oficinas, seminários e publicações expostos no museu discutam o ativismo LGBT e sua conexão com a cultura.

Há na programação, por exemplo, uma exposição do coletivo Gran Fury, grupo ativista de questões relacionadas ao HIV e à Aids. Serão expostas algumas das campanhas gráficas do arquivo do coletivo.

Já a mostra "Francis Bacon: A Beleza da Carne", que deve ocupar o primeiro andar do prédio, exibirá obras do artista irlandês, conhecido por pintar os homens com quem se relacionou.





A exposição "Mário de Andrade: Duas Vidas", por sua vez, vai exibir uma série de obras reunidas pelo brasileiro ao longo de sua vida. Em 2022, uma seleção de textos do modernista revelou sua atração sexual por homens.