Astro de 'Gossip Girl' casa com também ator em cerimônia nos EUA

Conhecido pelo papel de Rafa Caparros na nova versão de "Gossip Girl" (HBO Max), Jason Gotay, 32, se casou nesta semana com o também ator Michael Hartung, 30. Os dois estavam noivos desde janeiro de 2021.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a "People", os dois realizaram uma cerimônia para cerca de 100 convidados na área externa de um bufê nos arredores de Nova York. Uma fonte contou à revista que Gotay fez uma serenata para o amado e que as trocas de votos levaram vários convidados às lágrimas.

Continua depois da publicidade





Os dois atores se conheceram no trabalho, enquanto participavam da produção de uma versão ao vivo de "Peter Pan", exibida pela rede de televisão americana NBC em 2014. O namoro começou logo depois.





Em janeiro, o ator anunciou que tinha ficado noivo ao publicar uma foto com as alianças. Hartung, que publicou a mesma imagem, escreveu na época: "Surpreender alguém com quem você está por perto 24 horas por dia, 7 dias por semana é difícil, mas vale à pena!".

Continua depois da publicidade





Em agosto, Goaty escreveu um texto para a revista Brides falando sobre a história do casal e dando detalhes de como seria o casamento. "Queremos um 'casamento sofisticado no quintal' que seja elegante e bonito, mas o mais importante, uma festa real com marshmallows ao redor da fogueira e dançando sob as estrelas", adiantou. "Mal posso esperar para me casar com o amor da minha vida."