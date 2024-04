BBB 24: Davi confirma favoritismo e é campeão da temporada

Davi é campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos. Tadeu Schmidt anunciou a decisão do público no começo da madrugada desta quarta-feira (17).





Aos 21 anos, o baiano que trabalhava como motorista de aplicativo venceu a disputa pelo prêmio de R$ 2,92 milhões e se tornou o homem mais novo a vencer o reality da Globo.





Davi também é o primeiro homem negro retinto a vencer uma temporada e o primeiro participante masculino a ganhar uma edição na era camarote, que começou em 2020.





O brother superou Isabelle e Matteus na grande final da temporada. O resultado era especulado na web há semanas, mas nem sempre foi assim. As bets consideravam Davi como uma espécie de participante azarão.





O favoritismo do brother surgiu quando a audiência do programa notou que os outros integrantes do elenco o perseguiam. Ele foi ameaçado, humilhado, xingado e agredido durante sua participação.