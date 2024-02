Big Fone do BBB 2024 vai tocar em shopping de Londrina neste final de semana

O Big Brother Brasil, programa de entretenimento que mexe cada vez mais com a população brasileira, vai levar o Big Fone para tocar no Boulevard Shopping Londrina neste final de semana.

Publicidade

Publicidade

No sábado (17) e domingo (18), entre 14 e 18 horas, quem atender e responder corretamente às perguntas do Big Boss vai concorrer a brindes exclusivos do reality. O cenário do programa será montado na Praça Passaletti, no piso superior do empreendimento. Além desta ação, mais uma está sendo preparada para acontecer no último final de semana de fevereiro.

Publicidade

“Estamos sempre promovendo parcerias que proporcionem experiências divertidas e interativas com os visitantes do Shopping. Nesta ação, o público vai viver a experiência de participar da casa mais vigiada do país”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina, empreendimento administrado pela NIAD.





SERVIÇO:

Publicidade

BIG FONE

Quando: 17 e 18 de fevereiro

Publicidade

Horário: Entre 14 e 18 horas

Local: Praça Passaletti – Piso Superior