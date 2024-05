Sepultura anuncia novas datas de turnê de despedida no Brasil

O Sepultura anunciou sete novas datas da turnê "Celebrating life through death" pelo Brasil.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A banda se apresentará no Ceará, no Pará, Brasília, Paraíba, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo nos próximos meses. Novas datas da turnê serão em breve.



Informações sobre venda de ingressos podem ser encontradas no site oficial da banda. Os ingressos variam de R$ 70 (meia-entrada, Brasília) a R$ 2.627 (ingresso "Legend" do evento Imagineland, em João Pessoa).





Veja as novas datas anunciadas pela banda:

13/07 - Belém - Espaço Náutico Marine Club

21/07 - Brasília - Festival Capital Moto Week

27/07 - João Pessoa - Imagineland

09/08 - Santo André - Clube Atlético Aramaçan

17/08 - Campo Grande - Ginásio Guanandizão

23/08 - Santa Bárbara D'Oeste - Usina Santa Bárbara