Começa venda de ingressos para shows de Bruno Mars no Brasil; veja como comprar

Começa nesta quarta-feira a venda de ingressos para os shows que Bruno Mars fará no Brasil em outubro.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O cantor, que teve uma passagem celebrada no país no ano passado, no festival The Town, em São Paulo, vai voltar em outubro para se apresentar no Rio de Janeiro, em Brasília, e de novo na capital paulista.

Publicidade



As vendas online ocorrem no site da Ticketmaster, às 9h para São Paulo, e às 11h para Rio de Janeiro e Brasília. Nas bilheterias físicas, ingressos para São Paulo começam a ser vendidos às 11h, e às 13h para Rio e Brasília.



Mars se apresenta primeiro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, em 4 de outubro. Depois, nos dias 8 e 9, canta no MorumBis, ou Estádio do Morumbi, em São Paulo. Na semana seguinte, faz show na Arena Mané Garrincha, em Brasília, no dia 17.



O artista vai passar seu aniversário, em 8 de outubro, no Brasil. A pré-venda dos ingressos dos seus shows esgotou em menos de uma hora nesta terça-feira, dia 6.