Acidente que matou Aleksandro e cinco integrantes da equipe completa um ano; Conrado lança música 'Sou seu Anjo'

Escrita por João Vitor (Conrado), Jefferson Moraes, Vinni Miranda e Gui Prado, a canção já fazia parte do repertório dos compositores. “Eu nunca imaginei que a música fizesse tanto sentido nesse momento da minha vida, com tudo que a gente passou”, comenta Conrado.

Após um ano do acidente, o lançamento do single “Sou seu Anjo” é uma forma de homenagear o artista e a banda.

O acidente que envolveu o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro na rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo, completa um ano neste domingo (7). Luis Aleksandro Talhari Correia, Gabriel Fukuda, Wisley Aliston Roberto Novais, Giovani Gabriel, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calcagnoto morreram no acidente de 7 de maio de 2022.





Quem for fã de verdade e conhecer a trajetória de sucesso da dupla vai ouvir e identificar esses detalhes, pequenas pecinhas que juntas se tornaram um trabalho grandioso. Nossos irmãos merecem”, revela o produtor que teve dificuldades em preparar inicialmente a canção, graças às inúmeras lembranças revividas. Pica Pau, também estava no ônibus e foi um dos sobreviventes, mas perdeu o amigo de estrada e parceiro de estúdio, o músico Wisley Novaes.

Publicidade





Já a divulgação vem sendo gerenciada pela London Music, formada por outros ex-integrantes do projeto.





Além do áudio disponibilizado em todas as plataformas, "Sou Seu Anjo” também ganha um videoclipe com imagens exclusivas de Aleksandro pelos shows e pelas estradas gravadas durante os anos de carreira, bastidores, vida pessoal e momentos com a família. Alguns vídeos estavam no celular do cantor e foram cedidos para matar a saudade dos fãs.

Publicidade





Saudade essa que hoje ainda é contabilizada em números e nos compartilhamentos nas redes sociais. No Spotify, por exemplo, nos últimos 28 dias as músicas da dupla Conrado e Aleksandro tiveram mais de 1.615.918 streamings, somados em um ano, são mais de 27 milhões de plays.





"Que essa música toque o coração das pessoas. Com certeza eu creio que o Alê está cuidando da gente, ele é nosso anjo, e lá de cima está dando segurando a nossa mão”, deseja Conrado.

Publicidade





.





Confira a letra da música:

Publicidade





Sou seu anjo

Publicidade

João Vitor (Conrado) / Jefferson Moraes /Vinni Miranda / Gui Prado

Produção: Pica Pau





Mais uma vez você se deita

No meio da oração a lágrima que cai

Tá difícil né?!

A nossa rotina você não mudou

A mesa pra dois você já preparou

Mesmo sabendo que essa noite eu não venho pro jantar

Fico olhando você se enganando e não aceitando o que era pra ser

É injusto eu te cuidar daqui e você nem saber

Daqui de cima sou seu anjo

Mesmo de longe eu tô te amando

Eu não queria que fosse assim

Mas foi um plano que Deus fez pra mim

Daqui de cima sou seu anjo

Mesmo de longe te cuidando

Se fosse liberado uma vez por semana

Descer do céu pra te levar café na cama