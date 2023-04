Filha de baterista de Conrado & Aleksandro morto em acidente segue sem apoio psicológico

Quase 11 meses após o acidente com o ônibus da banda Conrado & Aleksandro, que deixou 11 feridos e seis mortos, em 7 de maio de 2022, a filha de uma das vítimas fatais ainda sente as sequelas da tragédia. A ex-esposa de Roger Aleixo Calcagnoto, que atuava como baterista nos shows da dupla sertaneja, divide-se entre cuidar da filha de sete anos, que ainda aguarda a volta do pai, e provar na Justiça o vínculo de Calcagnoto com a banda.





De acordo com Josiane Avancini, a sua filha ainda não esqueceu a promessa feita pelo pai um dia antes do acidente. "Não consigo voltar a trabalhar por causa do trauma que ela tem por ele ter ligado na sexta-feira antes de sua morte, dizendo que só tava indo trabalhar, mas que iria voltar no domingo. Ela sente um medo muito grande de que eu saia para trabalhar e não volte mais, assim como aconteceu com o pai dela”, diz Avancini sobre a filha, que espera pela volta do pai desde então.

Mesmo com os problemas psicológicos da filha, a ex-esposa de Roger diz que a empresa responsável por gerir a dupla Conrado & Aleksandro não ligou nenhuma vez para saber sobre a sua filha, na tentativa de se eximir da relação empregatício com o baterista.







Para poder estar mais próxima da filha, Josiane informou que teve que abandonar a função de manicure para trabalhar de forma on-line na sua casa com venda de produtos.

