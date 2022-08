Ana Maria Braga alerta fãs para golpe do Pix usando seu nome

Ana Maria Braga, 73, fez um alerta aos fãs nas redes sociais nesta quarta-feira (10). A apresentadora do Mais Você (Globo) contou que seu nome e o do programa estão sendo usados em um golpe que está pode estar lesando algumas pessoas.

"Atenção, estão usando meu nome e o nome do meu programa para vender panelas que não existem", afirmou. "Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é porque não é."





A trapaça funcionava assim: a vítima recebia uma promoção que parece irresistível. Um jogo de panelas que custa R$ 499,90 sairia por R$ 299,90 caso o pagamento fosse feito via Pix. Além disso, o frete para diversos locais sairia de graça.





Na imagem que Ana Maria incluiu em sua postagem, é dito que essa promoção estaria sendo assunto do programa matinal. Porém, nada disso é verdade. A promoção simplesmente não existe e, quando alguém caia no golpe, não recebia o produto e nunca mais via o dinheiro pago.





Lançado oficialmente no final de 2020, o Pix é sistema de pagamentos instantâneos. Ele caiu no gosto popular, mas também na mira de criminosos e golpistas. Confira como evitar alguns dos golpes mais comuns.