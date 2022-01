Ana Maria Braga usa peruca e é comparada a Lady Gaga, Sia e Cruella

Na apresentação do Mais Você (Globo) desta quinta-feira (6), Ana Maria Braga, 72, inovou mais uma vez com o visual. Agora, por causa do teste positivo para Covid de seu cabeleireiro, ela resolveu colocar uma peruca loira alisada que rendeu comparações na internet.

Ela mesma abriu o programa dizendo que a equipe da atração a havia apelidado de Sia brasileira, em comparação à cantora australiana conhecida por esse tipo de corte de cabelo.

Mas na internet, Ana Maria mais uma vez virou meme. "É a Cruella De Vil do desenho", disse um seguidor. "A Ana Maria está parecendo a Sia", disse outro. "Quando a boneca sai da caixa e vai apresentar um programa", disse outra. "Já sei de quem Ana Maria pegou a peruca", comentou outro ao mostrar lado a lado a apresentadora e Lady Gaga em 'Poker Face'.





A própria Ana Maria mostrou ao vivo algumas postagens da internet sobre seu cabelo e riu da situação. "Adoro passear pelas opiniões de todo mundo. Obrigada", agradeceu.





Mas essa está longe de ser a primeira e a última vez que Ana Maria Braga quebra a internet. Em agosto de 2021, ela se tornou o centro das atenções ao elogiar a "mandioca parruda" de um vendedor, ao vivo, no Mais Você (Globo). Ao fazer um bate-papo com o comerciante que vendia a iguaria, Ana usou alguns termos considerados de duplo sentido e fez a alegria da web.

"A gente está com a mandioca fininha e com mandiocão igual ao do senhor", disse ela em determinado momento. Em outro deles, elogiou a forma como o feirante manuseava o alimento. "O senhor está acostumado a descascar mandioca então? A sua mandioca é mais parruda", comentou.





Já em maio de 2021, surpreendeu no fim do programa Mais Você ao dar um conselho divertido sobre como agir com pessoas falsas. "Presta atenção no pensamento dessa sexta. Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vá embora", afirmou, aos risos, antes de se despedir do público.





Em janeiro do mesmo ano, Ana Maria surpreendeu o público ao aparecer de cabelo rosa para apresentar o Mais Você. Ela disse que a ideia era homenagear a cidade de São Paulo, que comemorava 467 anos na data. Depois do programa, a apresentadora revelou, por meio do Instagram, que estava usando uma peruca.





"Eu vim aqui paramentada porque a cor do ano é rosa. Lembra que no final do ano passado eu falei que era melhor entrar no ano com alguma peça cor-de-rosa? Era para trazer boas energias e tal. E por que não, né? São Paulo está comemorando a entrada de um novo ano", afirmou ela.