Anitta e Bruna Marquezine se abraçam em evento após suposta briga

Desde 2019, quando Anitta, 28, e Neymar, 29, teriam ficado em uma festa que existem boatos de uma suposta briga entre a cantora e Bruna Marquezine, 26, a ex-namorada do jogador. Porém, se de fato essa relação entre elas era estremecida, tudo pode ter mudado neste final de semana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Bruna e Anitta foram flagradas batendo um papo e se abraçando após um show da cantora carioca no domingo (23).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No Carnaval de 2019, Neymar e Anitta foram flagrados em vídeo se beijando em um camarote na Sapucaí, no Rio. Em uma entrevista, o jornalista da biografia "Furacão Anitta", Leo Dias já tinha dito que eles começaram a ficar em 2015.





O jornalista falou também que Bruna Marquezine deveria comprar o livro, "porque ela é muito citada". E declarou também o motivo de não gostar da atriz. "Não gosto de quem não respeita a imprensa. Não falo isso em relação a mim só não, eu falo em relação a toda imprensa, a opinião não é só minha", disse.





A polêmica em torno do beijo entre Neymar e Anitta aconteceu após Marquezine desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, no dia 4 de março daquele ano.

Continua depois da publicidade





Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora.





Anitta já havia falado que não era amiga de Marquezine e nunca foi a um camarote para provocar ninguém. "

Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, às vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado nem comigo nem com ninguém", afirmou.





A desavença entre Anitta e Bruna Marquezine, porém, pode ter começado bem antes, quando uma banda estrangeira de música pop veio ao Brasil e o vocalista do grupo teria ficado com a cantora. Essa foi mais uma informação divulgada por Leo Dias na biografia não autorizada. Segundo ele, Bruna teria flertado com o músico, o que levou a cantora a contar a situação para o jogador do PSG (Paris Saint-Germain).





"A Anitta ficou com o vocalista do grupo e a Bruna ficou flertando com o rapaz. Ela (Bruna) não ficou com ele, ok?", disse o jornalista. "Ela [Bruna] estava namorando o Neymar e a Anitta foi lá e contou para ele. Dedurou!", complementou Dias em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque no programa Sensacional, da RedeTV!.





Em entrevista, o biógrafo de Anitta também disse que a cantora e Neymar mantinham uma amizade colorida há muito tempo. "Ela é muito amiga dele e, mesmo transando, sempre foi", disparou questionando em seguida: "Amigos transam, não?".