Anitta é convidada para evento com Obama e Papa Francisco

Anitta, 28, foi convidada para participar de um evento com líderes mundiais como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e o Papa Francisco. A cantora vai representar o Brasil no Dear Earth (querida Terra), evento do Youtube que propõe debates sobre o futuro do planeta Terra.



O encontro será no dia 23 de outubro, às 18h, em formato similar ao Dear Class of 2020, que reuniu grandes personalidades no ano passado. Também participam Billie Eilish, 19, Jaden Smith, 23, Tinashe, 28, e as integrantes do BlackPink, entre outros artistas.



Esse é o primeiro de uma série de eventos voltados à sustentabilidade organizados pela plataforma, no mês de outubro. Segundo o YouTube, o especial foi criado para "inspirar e motivar o público a criar melhores e mais saudáveis condições para o planeta, por meio de contribuições de diversos líderes globais, criadores, celebridades e artistas".