Após briga com Anitta, Melody tem música e clipe retirados do ar

A briga entre a cantora de 15 anos Melody e Anitta ainda está movimentando as redes sociais no Brasil. A adolescente que tem carreira musical desde os oito anos de idade reagiu a um post de Anitta que falava sobre as estratégias dela para "ficar na boca do povo". A dona do hit "Envolver" disse admirar a jovem por isso e a convidou para aproveitar o engajamento e ajudar na eleição de Lula.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Melody não gostou nada do tuíte de Anitta e respondeu: "Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa porque organicamente é difícil chegar ao topo, né?", escreveu. Ela ainda continuou. "Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar. Outro detalhe: tá tão grande lá fora, que tem tempo para tá postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum pra comentar".

Continua depois da publicidade





Após a resposta, Anitta comentou novamente a situação. "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1. Acho que você não conhece eles porque a música é da Ariana Grande no caso, né? Mas fica tranquila que eu não mostrarei para eles, não", disse Anitta, referindo-se à música "Assalto Perigoso", uma adaptação sem autorização de "Positions", da cantora internacional Ariana Grande.







Depois das trocas de farpas, os fãs de Anitta procuraram uma das compositoras da música plagiada e denunciaram o fato. Detentora dos direitos, Nija Charles viu as marcações e repostou uma delas, dando a entender que estava tomando providências. Em poucas horas, o clipe de "Assalto Perigoso" saiu do ar no Youtube e também da plataforma Apple Music.







Em uma live no Instagram, feita na madrugada de domingo (17) para segunda-feira (18), Anitta deixou claro que não interferiu em nada, mas que "se a Melody fosse legal com ela", ela "ligaria para Nija pedindo para autorizar" a liberação da música. A compositora é conhecida de Anitta e escreveu músicas para o seu último álbum de estúdio, lançado em abril. Melody não se pronunciou novamente sobre o assunto.

Continua depois da publicidade