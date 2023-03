Fernanda Montenegro é eleita mulher mais admirada do Brasil; Michelle Bolsonaro aparece em segundo

Atriz indicada ao Oscar e uma das imortais da ABL (Academia Brasileira de Letras), Fernanda Montenegro foi considerada a personalidade feminina mais admirada do Brasil pelo quinto ano seguido, de acordo com a pesquisa feita pelo instituto QualiBest. A veterana foi citada por 9,4% dos questionados. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ficou em segundo lugar, sendo lembrada por 5,4% dos entrevistados.





Montenegro registrou queda em comparação com a pesquisa feita em 2022. No ano passado, 11% citaram a atriz como a mais admirável, enquanto Michelle Bolsonaro ficou na sexta colocação, com 2,5%, atrás de personalidades como Anitta (2,8%), Taís Araújo (2,7%), Ana Maria Braga (2,6%) e Dilma Rousseff (2,5%).

Publicidade

Publicidade





Em 2023, a ex-primeira dama subiu quatro posições, passando Ivete Sangalo (4%), que ficou na terceira posição; Anitta (3%), na quarta posição; Ana Maria Braga (3%); Dilma Rousseff (3%); Marina Silva (2,5%); Taís Araújo (1,7%); Gisele Bündchen (1,5%); e Maria da Penha (1,5%).





Michelle Bolsonaro teve um papel relevante na campanha à presidência da República do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2022. Anitta, por sua vez, ganhou diversos prêmios internacionais e alcançou o topo do Spotify, em março de 2022, feito inédito reconhecido pelo Guinness World Records.







A pesquisa QualiBest ouviu 1.506 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia